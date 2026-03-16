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'O melhor jogador do mundo', diz Arbeloa sobre Mbappé

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Repórter
16/03/2026 16:56

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Um dia antes do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, elogiou nesta segunda-feira (16) o elenco merengue e especialmente o atacante francês Kylian Mbappé, que está de volta à equipe após se recuperar de uma lesão no joelho.

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Ao ser perguntado sobre se o Real Madrid é mais competitivo sem Mbappé em campo, Arbeloa respondeu: "É difícil imaginar que uma equipe possa ser mais competitiva sem o melhor jogador do mundo, mas isso diz muito sobre o elenco do Real Madrid, sobre o esforço que muitos jogadores estão fazendo e sobre o nível e a qualidade de todos eles. Portanto, fico muito satisfeito porque, mesmo sem contar com o melhor jogador do mundo, as pessoas estão falando tão bem do atual momento da equipe".

Recuperado de uma entorse no joelho esquerdo, o astro francês está disponível para o duelo contra o City e poderá atuar por alguns minutos.

Arbeloa expressou o desejo de ver a equipe entrar em campo com a mesma mentalidade que mostrou no jogo de ida, no Santiago Bernabéu, que terminou com a vitória dos espanhóis por 3 a 0.

"Quero ver o mesmo Real Madrid da ida. Temos que entrar em campo para vencer e mostrar o mesmo comprometimento do primeiro jogo, ou até mais, pois sabemos que não será fácil e que eles vão pressionar. Humildade e ambição são o que devemos mostrar amanhã".

Na mesma entrevista, o técnico espanhol descartou a participação do meio-campista inglês Jude Bellingham, lesionado, na partida no Etihad Stadium.

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ati/gk/iga/ag/cb/aam

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