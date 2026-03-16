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'O jogo de volta é sempre diferente', alerta Luis Enrique antes de duelo com Chelsea

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AFP
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Repórter
16/03/2026 16:09

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"O jogo de volta é sempre diferente" e "haverá momentos difíceis" em Stamford Bridge contra o Chelsea, apesar da vitória por 5 a 2 na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, alertou o técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, nesta segunda-feira (16).

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"É evidente que só fizemos o primeiro jogo, falta o segundo. A volta é sempre diferente, porque um time está perto de ser eliminado e quer mudar isso. São jogos muito complicados, estamos preparados", declarou o treinador espanhol em entrevista coletiva.

Ao ser questionado sobre as quartas de final na temporada passada, quando o PSG quase sofreu uma virada diante do Aston Villa (vitória por 3 a 1 na ida e derrota por 3 a 2 na volta), Luis Enrique comentou: "Foi um exemplo claro do que pode ser um jogo de futebol. Nós nos preparamos exatamente como nos preparamos para o Chelsea, com a intenção de marcar gols. Haverá momentos difíceis, momentos de luta, que teremos que saber controlar".

"Temos uma vantagem, mas essa vantagem pode evaporar muito rápido", reiterou.

Na opinião do técnico, é "impossível relaxar na Champions. O Chelsea terá a capacidade de criar chances. Nosso objetivo é controlar a partida, mas estes são jogos impossíveis de controlar".

O atacante Ousmane Dembélé, atual Bola de Ouro e camisa 10 do PSG, seguiu a mesma linha.

"Nossa mentalidade é sempre vencer, não nos fecharmos nos últimos 20 metros apenas para segurar o placar", declarou Dembélé.

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bap/bm/iga/ag/cb/aam

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