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Endrick é convocado para amistosos do Brasil contra França e Croácia; Neymar fica fora

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Repórter
16/03/2026 15:59

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O jovem atacante Endrick, que voltou a brilhar após se transferir para o Lyon por empréstimo do Real Madrid, é a grande surpresa na convocação da Seleção Brasileira para os amistosos deste mês contra França e Croácia, anunciou o técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (16). 

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Endrick, de 19 anos, foi chamado pela primeira vez por Ancelotti, o treinador que o comandava quando estreou no Real Madrid. 

Os retornos do ponta Raphinha, do Barcelona, e do goleiro Alisson, do Liverpool, ambos afastados por lesão, são outros destaques da convocação para os primeiros amistosos da Seleção no ano, em preparação para a Copa do Mundo. 

O atacante Neymar, do Santos, ficou de fora de mais uma lista de convocados por ainda não estar 100%, segundo o treinador.

A última partida de Endrick pelo Brasil foi a derrota por 4 a 1 para a Argentina em Buenos Aires, jogo que custou o emprego de Dorival Júnior e levou à sua substituição pelo técnico italiano. Ele tem 14 jogos pela Seleção, com três gols marcados. 

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erc/app/ag/aam

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