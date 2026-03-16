Antonelli vê vitória no GP da China como 'ponto de partida' para ter sucesso na F1

O jovem piloto italiano Kimi Antonelli afirmou nesta segunda-feira (16) que a vitória no Grande Prêmio da China é um "ponto de partida" para construir uma carreira de sucesso na Fórmula 1.

Antonelli, de 19 anos, venceu a corrida no Circuito Internacional de Xangai no domingo depois de largar da pole position.

O piloto da Mercedes foi recebido por uma multidão de fãs e jornalistas ao chegar a Bolonha, sua cidade natal, nesta segunda-feira.

"Estou muito feliz pela vitória e por ter levado mais uma vez a bandeira italiana ao ponto mais alto do pódio", declarou Antonelli aos repórteres.

"É um ponto de partida e espero continuar assim porque estamos em um bom caminho. Não vai ser fácil", acrescentou o piloto.

Antonelli é o primeiro italiano a vencer na Fórmula 1 desde Giancarlo Fisichella, há 20 anos.

Ele terminou à frente de seu companheiro de equipe, George Russell, e de Lewis Hamilton, da Ferrari, depois de se tornar o piloto mais jovem a conseguir uma pole position na história da categoria.

Antonelli também mostrou que quer se tornar o primeiro italiano a vencer o Mundial de pilotos desde Alberto Ascari, em 1953.

"Tirei um peso dos ombros, estou mais relaxado. É o tipo de resultado que nos dá força e uma maior consciência do que somos capazes", disse. "Há mais um passo, um passo maior, que é a parte mais difícil. Tenho certeza de que, se fizer tudo certo, podemos chegar lá".

A vitória de Antonelli foi a notícia do dia na Itália e levou o astro do tênis Jannik Sinner a dedicar a ele o título no Masters 1000 de Indian Wells.

"Fiquei muito surpreso com a homenagem do Sinner. Mandei uma mensagem para agradecer. Foi um gesto realmente bonito da parte dele", confessou Antonelli.

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