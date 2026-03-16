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Risco de estagflação nos EUA é 'bastante alto', diz à AFP Nobel de Economia

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Repórter
16/03/2026 14:28

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A guerra no Oriente Médio coloca os Estados Unidos em alto risco de cair na estagflação, uma combinação de alta inflação e estagnação econômica, declarou nesta segunda-feira (16) à AFP Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de economia.

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"O risco de estagflação parece ser bastante alto para os Estados Unidos", afirmou em uma entrevista.

Segundo o economista, mesmo antes de a guerra estourar, em 28 de fevereiro, a economia americana já estava "perto da estagflação". E o conflito atual "nos empurra para o abismo".

A guerra no Oriente Médio praticamente paralisou a atividade no Estreito de Ormuz, por onde normalmente transita um quinto do abastecimento mundial de petróleo.

Os preços do barril subiram entre 40% e 50% depois que o Irã bloqueou essa via marítima e atacou alvos da indústria energética e naval nos países do Golfo, em resposta ao ataque dos Estados Unidos e de Israel contra seu território.

Stiglitz, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2001 por sua análise dos mercados com informação assimétrica, acredita que o presidente Donald Trump "destruiu a confiança nos Estados Unidos e no dólar".

A isso se soma agora a inflação derivada da guerra, assim como uma maior incerteza para os lares e as empresas.

"Eles não sabem quais serão as tarifas, nem quanto tempo essa guerra vai durar. Não sabem quais serão os preços da energia", disse Stiglitz.

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nl/rjm/pc/eg/am

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