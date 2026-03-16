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Trump diz não saber se novo líder supremo do Irã está vivo

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AFP
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Repórter
16/03/2026 14:28

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (16) que não sabe se o novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, está vivo depois de ter sido ferido em bombardeios e de ainda não ter aparecido em público desde sua designação.

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"Muita gente diz que ele está gravemente desfigurado. Dizem que perdeu uma perna e que ficou gravemente ferido. Outros asseguram que está morto", comentou o presidente americano.

"Não se sabe (...) se está morto ou não", acrescentou.

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dk-jz/dga/am

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