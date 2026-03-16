Arteta aposta no jovem Dowman: 'Está pronto para jogar regularmente'

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, afirmou nesta segunda-feira (16) que o jovem meio-campista Max Dowman, de 16 anos, está pronto para lutar por uma vaga no time titular e pode jogar contra o Bayer Leverkusen nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Dowman foi o protagonista da vitória dos 'Gunners' sobre o Everton por 2 a 0 no último sábado, resultado que consolidou a liderança da equipe londrina no Campeonato Inglês com nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Manchester City.

Com apenas 16 anos e 73 dias, ele saiu do banco de reservas para garantir a vitória: primeiro iniciou a jogada para Viktor Gyokeres abrir o placar e depois fez o segundo do Arsenal nos acréscimos, tornando-se o jogador mais jovem a marcar na história da Premier League.

Ao ser perguntado sobre se Dowman está pronto para jogar com frequência, Arteta respondeu aos jornalistas: "Sim, regularmente. Depende do que vocês chamam de 'regularmente'".

"Fazer o que ele fez num momento como aquele é algo muito raro de se ver, ou quase impossível. Ele fez, mas isso é futebol e o que você fez há poucos dias já não importa, o que vale é o próximo jogo", ressaltou o treinador, que não revelou se o jovem será titular na terça-feira contra o Leverkusen.

O lateral-esquerdo Riccardo Calafiori afirmou que Dowman, que concilia o futebol com os estudos, já é muito querido dentro do elenco.

"Na primeira vez que você o vê em campo, sente muita curiosidade. Ele é muito jovem, mas ao mesmo tempo é muito maduro", elogiou Calafiori.

"Ele pode melhorar em muitos aspectos, mas é um talento, como vocês podem ver. Ao mesmo tempo, temos que deixá-lo tranquilo e não falar demais sobre ele, porque ele tem tudo", acrescentou.

O Arsenal empatou em 1 a 1 o jogo de ida contra o Leverkusen, na Alemanha, graças a um pênalti convertido nos minutos finais por Kai Havertz.

Os ingleses são favoritos para avançar às quartas de final da Champions, mas Arteta evitou mostrar excesso de confiança.

"Sabemos o que temos que fazer, e diante da nossa torcida, colocando toda a energia do mundo mais uma vez. Tomara que a gente consiga", concluiu.

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