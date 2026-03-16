Trump critica alguns países por falta de 'entusiasmo' para ajudar a reabrir Estreito de Ormuz
O presidente americano, Donald Trump, criticou, nesta segunda-feira (16), alguns países pela resposta morna ao seu pedido para colaborar na proteção do tráfego de petroleiros pelo Estreito de Ormuz, bloqueado de fato pelo Irã no contexto da guerra no Oriente Médio.
"Levamos 40 anos protegendo-os e não querem se envolver", declarou o presidente americano.
"Incentivamos encarecidamente as outras nações a se unirem a nós, e que o façam rapidamente e com grande entusiasmo", acrescentou.
