Zelensky viajará na terça-feira para o Reino Unido
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, viajará na terça-feira para o Reino Unido, anunciou, nesta segunda-feira (16), no Parlamento, o ministro britânico da Defesa, John Healey, expressando o apoio "inabalável" de seu país ao governo de Kiev.
"Dirijo-me ao povo ucraniano em nome do Reino Unido. Não esqueceremos a guerra na Europa. Nossa determinação firme de apoiar a Ucrânia segue inabalável e daremos as boas-vindas amanhã [terça-feira] ao presidente Zelensky", disse Healey perante os deputados britânicos.
O primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, tinha dito horas antes que se reuniria com Zelensky "em breve".
