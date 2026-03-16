Risco de estagflação nos EUA é 'bastante alto', diz à AFP Stiglitz, Nobel de Economia
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A guerra no Oriente Médio coloca os Estados Unidos em alto risco de cair na estagflação, uma combinação de inflação alta e estagnação econômica, declarou à AFP, nesta segunda-feira (16), Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia.
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"O risco de estagflação parece bastante alto para os Estados Unidos", afirmou em uma entrevista, destacando que mesmo antes do início da guerra, em 28 de fevereiro, a economia americana já estava "perto da estagflação".
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