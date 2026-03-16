Risco de estagflação nos EUA é 'bastante alto', diz à AFP Stiglitz, Nobel de Economia

A guerra no Oriente Médio coloca os Estados Unidos em alto risco de cair na estagflação, uma combinação de inflação alta e estagnação econômica, declarou à AFP, nesta segunda-feira (16), Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia.

"O risco de estagflação parece bastante alto para os Estados Unidos", afirmou em uma entrevista, destacando que mesmo antes do início da guerra, em 28 de fevereiro, a economia americana já estava "perto da estagflação".

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