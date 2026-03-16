Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Risco de estagflação nos EUA é 'bastante alto', diz à AFP Stiglitz, Nobel de Economia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/03/2026 13:41

compartilhe

SIGA

A guerra no Oriente Médio coloca os Estados Unidos em alto risco de cair na estagflação, uma combinação de inflação alta e estagnação econômica, declarou à AFP, nesta segunda-feira (16), Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O risco de estagflação parece bastante alto para os Estados Unidos", afirmou em uma entrevista, destacando que mesmo antes do início da guerra, em 28 de fevereiro, a economia americana já estava "perto da estagflação".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nl/rjm/pc/an/mvv

Tópicos relacionados:

comercio economia eua guerra inflacao ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay