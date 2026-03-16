Rei da Espanha admite que houve 'muito abuso' na conquista da América

O rei da Espanha, Felipe VI, admitiu, nesta segunda-feira (16), que houve "muito abuso" durante a conquista espanhola da América, apesar do "desejo de proteção" dos indígenas por parte dos reis católicos.

"Os reis católicos, a rainha Isabel com suas diretrizes, as leis das Índias", tiveram "um desejo de proteção, que depois a realidade faz com que não se cumpra como se pretende e há muito abuso", afirmou o chefe de Estado espanhol durante uma visita a uma exposição sobre a mulher indígena mexicana em um museu de Madri, segundo um vídeo publicado pela Casa Real no X.

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