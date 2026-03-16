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AIE disposta a liberar mais reservas estratégicas de petróleo 'se necessário'

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Repórter
16/03/2026 12:11

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A Agência Internacional de Energia (AIE) está disposta a liberar mais reservas estratégicas de petróleo "se necessário", após a decisão anunciada na semana passada de liberar 400 milhões de barris de petróleo dos estoques, declarou nesta segunda-feira (9) seu diretor-executivo, Fatih Birol.

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"Em relação às reservas governamentais e às reservas do setor privado administradas pelo governo, se somarmos ambas, ainda restarão mais de 1,4 bilhão de barris, o que significa que poderemos tomar mais medidas no futuro, se for necessário", declarou Birol em um vídeo publicado pela agência com sede em Paris, que tem 32 países membros.

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dlm/ved/bow/an/pc/lm/fp

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