AIE disposta a liberar mais reservas estratégicas de petróleo 'se necessário'

A Agência Internacional de Energia (AIE) está disposta a liberar mais reservas estratégicas de petróleo "se necessário", após a decisão anunciada na semana passada de liberar 400 milhões de barris de petróleo dos estoques, declarou nesta segunda-feira (9) seu diretor-executivo, Fatih Birol.

"Em relação às reservas governamentais e às reservas do setor privado administradas pelo governo, se somarmos ambas, ainda restarão mais de 1,4 bilhão de barris, o que significa que poderemos tomar mais medidas no futuro, se for necessário", declarou Birol em um vídeo publicado pela agência com sede em Paris, que tem 32 países membros.

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