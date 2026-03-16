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Chefe de direitos humanos da ONU continua 'preocupado' com a 'persistente tortura' de presos na Venezuela

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AFP
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Repórter
16/03/2026 11:49

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As torturas a presos na Venezuela continuaram após os Estados Unidos derrubarem Nicolás Maduro em janeiro, apesar da lei de anistia aprovada no país, afirmou nesta segunda-feira (9) o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk.

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"Meu escritório recebeu informações sobre a persistência de torturas e maus-tratos contra detidos, inclusive nos centros de Rodeo 1 e Fuerte Guaicaipuro, o que é motivo de profunda preocupação", declarou Volker Türk diante do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.

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nl-ag/erl/pb/lm/fp

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