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Petróleo WTI opera em queda de 5% após informação sobre navio que atravessou Ormuz

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Repórter
16/03/2026 11:39

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Os preços do petróleo operavam em baixa nesta segunda-feira (16), após relatos de que um navio que não é iraniano cruzou o Estreito de Ormuz, o que alimenta as expectativas de que mais embarcações transitem por essa rota, bloqueada pela guerra no Oriente Médio. 

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Às 14h05 GMT (11h05 de Brasília), o barril de West Texas Intermediate, referência nos Estados Unidos, para entrega em abril, caía 5,47%, a 93,37 dólares. 

O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em maio, recuava 2,77%, a 100,28 dólares.

O portal MarineTraffic informou que um petroleiro paquistanês atravessou o estreito no domingo com seu sistema de rastreamento ligado, um fato que "sugere que alguns transportes talvez estejam se beneficiando de uma passagem segura negociada" com o Irã.

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pml/an/pc/fp

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