Espanha substitui Finalíssima por amistoso contra Sérvia

AFP
AFP
AFP
16/03/2026 11:28

A seleção da Espanha, que enfrentaria a Argentina na Finalíssima no dia 27 de março, no Catar, substituirá esse duelo, que foi cancelado no domingo, por um amistoso contra a Sérvia, anunciou a Federação Espanhola (RFEF) nesta segunda-feira (16).

O jogo será disputado no Estádio de la Cerámica, casa do Villarreal.

A realização da Finalíssima, que coloca frente a frente os campeões da América do Sul e da Europa, ficou em dúvida por conta dos ataques sofridos pelo Catar em meio ao conflito no Oriente Médio, que começou após a ofensiva de Estados Unidos e Israel contra o Irã no final de fevereiro, e a resposta iraniana contra países da região.

Por fim, a Uefa anunciou no domingo o cancelamento da partida ao não chegar a um acordo com a Conmebol e a Associação do Futebol Argentino (AFA) para encontrar uma nova sede.

Além da Finalíssima, a Espanha também tinha agendado um amistoso contra o Egito no Catar no dia 30 de março.

Por enquanto, a RFEF não anunciou um segundo jogo de preparação na última data Fifa antes da concentração para a Copa do Mundo (11 de junho - 19 de julho).

pm/al/cb/fp

