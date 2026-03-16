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Bombardeios russos deixam três mortos na Ucrânia; explosões em Kiev

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AFP
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Repórter
16/03/2026 10:17

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Três pessoas morreram nesta segunda-feira (16) em bombardeios russos nas regiões ucranianas de Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk, enquanto Kiev foi surpreendida por um ataque incomum com drones em plena luz do dia.

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Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas, incluindo três crianças, em um bombardeio russo na região de Dnipropetrovsk, no leste do país, anunciou no Telegram o comandante da administração militar regional, Oleksandr Ganja. 

Na região vizinha de Zaporizhzhia, uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas, segundo o comandante da administração militar local, Ivan Fedorov. Imagens publicadas em sua conta no Telegram mostram uma casa completamente destruída.

Na capital Kiev, destroços de drones caíram no centro da cidade após um ataque aéreo russo incomum, executado durante o dia, e não de madrugada. 

O incidente não deixou feridos nem provocou incêndios, segundo o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.

Jornalistas da AFP observaram clarões no céu e nuvens de fumaça, enquanto os moradores da capital corriam para os abrigos, em particular para passagens subterrâneas e para o metrô. 

Eles também observaram destroços de um drone russo perto do monumento da Independência, na praça Maidan, no centro de Kiev. 

O alerta aéreo em Kiev começou às 8h30 locais, quando os moradores seguiam para o trabalho, e durou quase uma hora e meia.

A Força Aérea registrou no Telegram vários grupos de drones de combate e pelo menos um míssil que seguiam na direção de Kiev.

Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, a 30 km da fronteira russa, também foi atacada por drones russos durante a manhã.

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ant/blb/mda/blb/eg/avl/fp

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