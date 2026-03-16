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Irã está disposto a levar a guerra com EUA e Israel 'tão longe' quanto for necessário

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AFP
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Repórter
16/03/2026 08:13

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O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou nesta segunda-feira (16) que Teerã demonstrou que está disposto a levar a guerra contra Israel e Estados Unidos tão longe quanto for necessário.

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"Acredito que, a esta altura, eles já aprenderam uma boa lição e entenderam com que tipo de nação estão lidando, uma que não hesita em se defender e está disposta a continuar com a guerra até onde for necessário, e a levá-la tão longe quanto for preciso", declarou Araghchi na entrevista coletiva semanal de seu ministério.

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bur/mz/avl-al/pb/fp

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