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'Uma Batalha Após a Outra' leva o Oscar de Melhor Filme

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Repórter
15/03/2026 23:45

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"Uma Batalha Após a Outra", a comédia dramática épica de Paul Thomas Anderson, ganhou o Oscar de Melhor Filme neste domingo (15), o prêmio mais prestigioso da cerimônia principal de Hollywood. 

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O filme, que oferece um vislumbre dos Estados Unidos contemporâneos, superou "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "O Agente Secreto", "Valor Sentimental", "Pecadores" e "Sonhos de Trem".

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pr/arm/aa

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