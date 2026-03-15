'Uma Batalha Após a Outra' leva o Oscar de Melhor Filme

"Uma Batalha Após a Outra", a comédia dramática épica de Paul Thomas Anderson, ganhou o Oscar de Melhor Filme neste domingo (15), o prêmio mais prestigioso da cerimônia principal de Hollywood.

O filme, que oferece um vislumbre dos Estados Unidos contemporâneos, superou "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "O Agente Secreto", "Valor Sentimental", "Pecadores" e "Sonhos de Trem".

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