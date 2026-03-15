Jessie Buckley ganha o Oscar de Melhor Atriz por 'Hamnet'
Jessie Buckley ganhou o Oscar de Melhor Atriz neste domingo, em Hollywood, por sua comovente atuação como uma mãe em luto em "Hamnet", o drama sobre a vida familiar baseado na peça de William Shakespeare, dirigido por Chloé Zhao.
A atriz irlandesa, grande favorita em sua categoria e vencedora em todas as premiações da temporada, superou Rose Byrne ("Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria"), Kate Hudson ("Song Sung Blue: Um Sonho a Dois"), Renate Reinswe ("Valor Sentimental") e Emma Stone ("Bugonia").
pr/arm/aa