Internacional

Paul Thomas Anderson ganha o Oscar de Melhor Direção por 'Uma Batalha Após a Outra'

AFP
AF
AFP
15/03/2026 23:23

Paul Thomas Anderson ganhou o Oscar de Melhor Diretor neste domingo (15) por seu épico "Uma Batalha Após a Outra" na 98ª edição do Oscar, a maior noite de premiação de Hollywood. 

Anderson, que anteriormente havia ganhado o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado, triunfou na cobiçada categoria, superando Ryan Coogler por "Pecadores", Josh Safdie por "Marty Supreme", Joachim Trier por "Valor Sentimental" e Chloé Zhao por "Hamnet".

Estado de Minas

