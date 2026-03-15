Paul Thomas Anderson ganha o Oscar de Melhor Direção por 'Uma Batalha Após a Outra'
Paul Thomas Anderson ganhou o Oscar de Melhor Diretor neste domingo (15) por seu épico "Uma Batalha Após a Outra" na 98ª edição do Oscar, a maior noite de premiação de Hollywood.
Anderson, que anteriormente havia ganhado o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado, triunfou na cobiçada categoria, superando Ryan Coogler por "Pecadores", Josh Safdie por "Marty Supreme", Joachim Trier por "Valor Sentimental" e Chloé Zhao por "Hamnet".
