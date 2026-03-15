Norueguês 'Valor Sentimental' ganha o Oscar de Melhor Filme Internacional

AFP
AFP
15/03/2026 23:11

O drama familiar norueguês "Valor Sentimental", dirigido por Joachim Trier, ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional neste domingo (15), na 98ª cerimônia do Oscar, em Hollywood. 

O filme, estrelado pelo ator sueco Stellan Skarsgård e por Renate Reinsev, concorria com "O Agente Secreto" (Brasil), "Foi Apenas Um Acidente" (França), "Sirat" (Espanha) e "A Voz de Hind Rajab" (Tunísia).

