Norueguês 'Valor Sentimental' ganha o Oscar de Melhor Filme Internacional
compartilheSIGA
O drama familiar norueguês "Valor Sentimental", dirigido por Joachim Trier, ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional neste domingo (15), na 98ª cerimônia do Oscar, em Hollywood.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O filme, estrelado pelo ator sueco Stellan Skarsgård e por Renate Reinsev, concorria com "O Agente Secreto" (Brasil), "Foi Apenas Um Acidente" (França), "Sirat" (Espanha) e "A Voz de Hind Rajab" (Tunísia).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
pr/arm/aa