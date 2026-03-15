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Trump acredita que chegará a um acordo com Cuba 'muito em breve'

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Repórter
15/03/2026 22:47

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste domingo (15) que Cuba quer chegar a um acordo com os Estados Unidos, o qual, segundo ele, será alcançado "muito em breve". 

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"Cuba também quer fechar um acordo, e acho que muito em breve chegaremos a um acordo ou faremos o que for necessário", disse o presidente americano a repórteres a bordo do Air Force One. 

"Estamos em negociações com Cuba", acrescentou, enfatizando que "lidaremos com o Irã antes de lidarmos com Cuba". 

"Acho que algo vai acontecer em Cuba muito em breve", afirmou.

Cuba confirmou na sexta-feira que está em negociações com os Estados Unidos e libertou presos políticos como parte de um acordo com o Vaticano, mediador de longa data entre esses dois inimigos ideológicos. 

Trump, que tem feito declarações cada vez mais ofensivas contra Cuba, afirmava desde meados de janeiro que negociações estavam em andamento com altos funcionários da ilha, mas Havana havia negado esses contatos até então.

Desde janeiro, Washington impôs um embargo energético a Cuba, invocando a "ameaça excepcional" que esta ilha, localizada a apenas 150 quilômetros da costa da Flórida, representa para a segurança nacional dos EUA.

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lb/bdx/ad/ad/cjc/aa

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