Trump diz que Otan enfrenta futuro 'muito ruim' se aliados não ajudarem a reabrir Estreito de Ormuz

O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste domingo (15) que a Otan enfrenta um futuro "muito ruim" caso os aliados dos EUA não ajudem a reabrir o Estreito de Ormuz — o crucial canal de transporte de petróleo que foi bloqueado pelo Irã em meio ao conflito no Oriente Médio.

Em uma breve entrevista ao Financial Times, Trump declarou que, assim como os Estados Unidos prestaram auxílio à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia, ele espera que a Europa colabore no que diz respeito ao Estreito de Ormuz, cujo bloqueio provocou uma disparada nos preços da energia em todo o mundo.

"Se não houver resposta, ou se a resposta for negativa, acredito que isso será muito ruim para o futuro da Otan", acrescentou.

Trump também afirmou que sua visita à China, onde está previsto um encontro com seu homólogo Xi Jinping, pode ser adiada, enquanto tenta pressionar Pequim a ajudar na reabertura do Estreito de Ormuz.

"Gostaríamos de saber antes disso. (Duas semanas) é muito tempo", disse ele, acrescentando que, caso contrário, "poderíamos adiar" a visita, observando que a China, assim como muitos países europeus, é mais dependente do fluxo de petróleo do Golfo do que os Estados Unidos.

"É apropriado que as pessoas que se beneficiam do estreito ajudem a garantir que nada de ruim aconteça ali", disse Trump.

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