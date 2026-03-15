Trump diz que cúpula com Xi pode ser adiada dependendo da ajuda no Estreito de Ormuz

O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que sua visita à China, onde está previsto um encontro com seu homólogo Xi Jinping, poderá ser adiada caso Pequim não ajude os Estados Unidos a reabrir o Estreito de Ormuz, em meio à guerra com o Irã.

"Acho que a China também deveria ajudar, pois importa 90% do seu petróleo pelo estreito", disse Trump em entrevista publicada neste domingo pelo Financial Times, acrescentando que deseja uma resposta de Pequim antes da cúpula com Xi, marcada para o final deste mês.

"Gostaríamos de saber antes disso. (Duas semanas) é muito tempo", disse ele, acrescentando que, caso contrário, "poderíamos adiar" a visita, sem especificar por quanto tempo.

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