Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que cúpula com Xi pode ser adiada dependendo da ajuda no Estreito de Ormuz

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/03/2026 21:29

compartilhe

SIGA

O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que sua visita à China, onde está previsto um encontro com seu homólogo Xi Jinping, poderá ser adiada caso Pequim não ajude os Estados Unidos a reabrir o Estreito de Ormuz, em meio à guerra com o Irã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Acho que a China também deveria ajudar, pois importa 90% do seu petróleo pelo estreito", disse Trump em entrevista publicada neste domingo pelo Financial Times, acrescentando que deseja uma resposta de Pequim antes da cúpula com Xi, marcada para o final deste mês.

"Gostaríamos de saber antes disso. (Duas semanas) é muito tempo", disse ele, acrescentando que, caso contrário, "poderíamos adiar" a visita, sem especificar por quanto tempo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bdx/roc/ad/mas/aa

Tópicos relacionados:

china cupula eua guerra politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay