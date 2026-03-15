Trump alerta que Otan enfrenta futuro 'muito ruim' se aliados não ajudarem a reabrir Estreito de Ormuz

O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste domingo (15) que a Otan enfrenta um futuro "muito ruim" caso os aliados dos EUA não ajudem a reabrir o Estreito de Ormuz — o crucial canal de transporte de petróleo que foi bloqueado pelo Irã em meio ao conflito no Oriente Médio.

Em uma breve entrevista ao Financial Times, Trump declarou que, assim como os Estados Unidos prestaram auxílio à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia, ele espera que a Europa colabore no que diz respeito ao Estreito de Ormuz, cujo bloqueio provocou uma disparada nos preços da energia em todo o mundo.

"Se não houver resposta, ou se a resposta for negativa, acredito que isso será muito ruim para o futuro da Otan", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dw/js/aa