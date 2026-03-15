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Trump alerta que Otan enfrenta futuro 'muito ruim' se aliados não ajudarem a reabrir Estreito de Ormuz

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AFP
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Repórter
15/03/2026 21:05

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O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste domingo (15) que a Otan enfrenta um futuro "muito ruim" caso os aliados dos EUA não ajudem a reabrir o Estreito de Ormuz — o crucial canal de transporte de petróleo que foi bloqueado pelo Irã em meio ao conflito no Oriente Médio.

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Em uma breve entrevista ao Financial Times, Trump declarou que, assim como os Estados Unidos prestaram auxílio à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia, ele espera que a Europa colabore no que diz respeito ao Estreito de Ormuz, cujo bloqueio provocou uma disparada nos preços da energia em todo o mundo. 

"Se não houver resposta, ou se a resposta for negativa, acredito que isso será muito ruim para o futuro da Otan", acrescentou.

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dw/js/aa

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