'Guerreiras do K-Pop' ganha o Oscar de Melhor Filme de Animação

O grande sucesso da Netflix, "Guerreiras do K-Pop", uma história sobre o bem e o mal que incorpora a mitologia tradicional coreana e é embalada por uma trilha sonora vibrante, ganhou neste domingo (15) o Oscar de Melhor Filme de Animação.

O filme superou "Zootopia 2", "A Pequena Amélie", "Arco" e "Elio".

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