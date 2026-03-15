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Sinner vence Medvedev e conquista seu 1º título de Masters 1000 de Indian Wells

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Repórter
15/03/2026 20:31

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O tenista italiano Jannik Sinner derrotou o russo Daniil Medvedev neste domingo (15) e conquistou seu primeiro título do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. 

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Sinner, o número dois do mundo, afirmou seu domínio com uma vitória por 7-6 (8/6) e 7-6 (7/4) em uma partida sem quebras de serviço e decidida em dois tie-breaks emocionantes. 

Medvedev sofreu, assim, seu terceiro revés em finais no deserto californiano, após as derrotas para Carlos Alcaraz em 2023 e 2024. 

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gbv/ma/aam

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