Ataque mortal de rebeldes ligados ao Estado Islâmico contra minas na RDC

Rebeldes ligados ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI) atacaram minas no nordeste da República Democrática do Congo (RDC), matando várias pessoas, informou o governo neste domingo (15).

As Forças Democráticas Aliadas (ADF), um grupo de rebeldes ugandeses que juraram lealdade ao EI, atacaram minas de ouro perto da cidade de Muchacha, na província de Ituri, na noite de quarta-feira, segundo um comunicado do governo.

O leste da RDC está imerso em conflitos há três décadas, envolvendo diversos grupos armados, milícias e tropas do exército.

A ADF é acusada de massacres e saques em Ituri e na província vizinha de Kivu do Norte.

"Este ataque, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, deixou vários mortos, instalações incendiadas e civis deslocados", afirmou o governo.

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