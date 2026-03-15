Hamas afirma que exército israelense matou alto cargo do movimento palestino no Líbano
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Um alto funcionário do Hamas teria morrido em um ataque israelense neste domingo (15), na região de Sidon, no sul do Líbano, informou à AFP uma fonte do grupo islamista palestino, aliado do movimento libanês pró-Irã Hezbollah.
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Também no sul do Líbano, forças de paz da ONU disseram neste domingo que foram alvejadas, "provavelmente por grupos armados não estatais".
O Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio em 2 de março, quando o Hezbollah, que apoia o Irã, atacou Israel para vingar a morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, em ataques aéreos conjuntos entre EUA e Israel.
Israel respondeu com ataques aéreos contra o país vizinho e incursões terrestres em áreas de fronteira.
As autoridades libanesas disseram neste domingo que o número de mortos em decorrência dos ataques israelenses subiu para 850, enquanto mais de 830 mil pessoas foram registradas como deslocadas, incluindo cerca de 130 mil em abrigos coletivos.
O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmou neste domingo que não estão previstas negociações diretas com o Líbano para pôr fim à guerra com o país vizinho.
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