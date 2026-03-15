Israel bombardeia o sul de Beirute horas após alerta de evacuação (mídia local)
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Um ataque israelense atingiu os subúrbios do sul de Beirute no final da noite de domingo, informou a mídia libanesa, após o exército israelense ter emitido um alerta de evacuação pela manhã, abrangendo vários bairros da região.
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Correspondentes da AFP na capital libanesa ouviram uma forte explosão, o mais recente ataque ao reduto do Hezbollah no sul de Beirute, alvo de repetidos ataques israelenses desde o início do conflito com o grupo pró-Irã neste mês.
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