Stuttgart vence Leipzig (1-0) e segue na luta por vaga na Champions
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O Stuttgart derrotou o Leipzig por 1 a 0 neste domingo (15), em jogo da 26ª rodada da Bundesliga alemã, garantindo três pontos valiosos na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.
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Com 50 pontos, o Stuttgart (4º) está agora empatado com o Hoffenheim (3º), superado apenas no saldo de gols (+17 contra +20).
A vitória permite que o time do técnico Sebastian Hoeness abra uma vantagem sobre o Leipzig (5º, 47 pontos) e o Bayer Leverkusen (6º, 45 pontos), que só conseguiu um empate em casa contra o Bayern de Munique (1 a 1) no sábado, mesmo com um jogador a mais durante mais da metade do jogo.
O Stuttgart aproveitou um erro crasso do goleiro do Leipzig, Maarten Vandevoordt, que entregou a bola para Chris Führich.
O meia-atacante do Stuttgart tocou para Deniz Undav, e o jogador da seleção alemã, livre na área, fez o único gol da partida (56').
Undav marcou seu 16º gol na Bundesliga nesta temporada pelo Stuttgart, tornando-se o vice-artilheiro, embora ainda esteja bem atrás de Harry Kane, do Bayern de Munique (30 gols).
O atacante, que vive boa fase, se mostrou evasivo ao ser questionado se o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, já o havia convocado para os amistosos de março, cuja lista será divulgada na quinta-feira. "Ele pode ter entrado em contato comigo, pode não ter. Mas quinta-feira é daqui a quatro ou cinco dias e estou tranquilo".
O Stuttgart visitará o Porto na Liga Europa na quinta-feira, buscando reverter a desvantagem de 2 a 1 sofrida no jogo de ida e chegar às quartas de final da competição pela primeira vez desde que alcançou a final em 1989.
- Union Berlin e Mainz vencem fora de casa -
Em outro jogo, Jeong Woo-yeong marcou nos acréscimos e o goleiro Matheo Raab fez uma defesa espetacular no final da partida, em sua estreia pelo Union Berlin, garantindo a vitória por 1 a 0 sobre o Freiburg.
Esse primeiro triunfo do Union fora de casa em 2026 colocou o time sete pontos acima da zona de rebaixamento. As equipes haviam empatado sem gols em três de seus últimos cinco duelos, e este parecia seguir o mesmo caminho até Woo-yeong marcar um golaço de fora da área.
Raab fez uma defesa acrobática para impedir o gol de Jan-Niklas Beste no último minuto dos acréscimos.
Também neste domingo o Mainz venceu o Werder Bremen por 2 a 0, ultrapassando os donos da casa e abrindo três pontos acima da zona de rebaixamento.
O tradicional time de Bremen, em perigo de sofrer o segundo rebaixamento em seis temporadas, viu seus problemas serem resumidos quando o zagueiro Marco Gruell pareceu se distrair no momento em que o Mainz cobrou um lateral rápido para o gol de Paul Nebel, logo aos cinco minutos.
Lee Jae-Sung, do Mainz, ampliou a vantagem no segundo tempo, agravando a situação do Bremen e aumentando suas chances de permanência na primeira divisão.
--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:
Sexta-feira, 13 de março
B. Mönchengladbach - St Pauli 2 - 0
Sábado, 14 de março
Borussia Dortmund - Augsburg 2 - 0
Eintracht Frankfurt - Heidenheim 1 - 0
Bayer Leverkusen - Bayern de Munique 1 - 1
Hoffenheim - Wolfsburg 1 - 1
Hamburgo - Colônia 1 - 1
Domingo, 15 de março
Werder Bremen - Mainz 0 - 2
Freiburg - Union Berlin 0 - 1
Stuttgart - RB Leipzig 1 - 0
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Bayern de Munique 67 26 21 4 1 93 25 68
2. Borussia Dortmund 58 26 17 7 2 55 26 29
3. Hoffenheim 50 26 15 5 6 54 34 20
4. Stuttgart 50 26 15 5 6 51 34 17
5. RB Leipzig 47 26 14 5 7 48 35 13
6. Bayer Leverkusen 45 26 13 6 7 49 33 16
7. Eintracht Frankfurt 38 26 10 8 8 49 49 0
8. Freiburg 34 26 9 7 10 37 43 -6
9. Union Berlin 31 26 8 7 11 31 42 -11
10. Augsburg 31 26 9 4 13 31 45 -14
11. Hamburgo 30 26 7 9 10 29 37 -8
12. B. Mönchengladbach 28 26 7 7 12 30 43 -13
13. Mainz 27 26 6 9 11 31 41 -10
14. Colônia 25 26 6 7 13 35 44 -9
15. Werder Bremen 25 26 6 7 13 29 47 -18
16. St Pauli 24 26 6 6 14 23 42 -19
17. Wolfsburg 21 26 5 6 15 35 56 -21
18. Heidenheim 14 26 3 5 18 24 58 -34
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