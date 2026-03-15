Bayern de Munique fica sem goleiros após lesão de Ulreich

Após Manuel Neuer e Jonas Urbig, o terceiro goleiro do Bayern de Munique, Sven Ulreich, de 37 anos, também sofreu uma lesão, desta vez na coxa direita, anunciou o clube bávaro em um comunicado neste domingo (15).

Ulreich jogou no sábado em Leverkusen pela primeira vez desde 21 de setembro de 2024. Sua atuação brilhante permitiu ao Bayern garantir um ponto no empate em 1 a 1, apesar de terminar a partida com nove jogadores contra onze.

O goleiro sentiu um desconforto no final do jogo e exames realizados neste domingo em Munique revelaram uma "ruptura muscular no músculo adutor da coxa direita".

O Bayern de Munique não especificou a duração da ausência do goleiro.

Os problemas para os campeões alemães no gol continuam. Na semana passada, Manuel Neuer retornou aos gramados contra o Borussia Mönchengladbach após sofrer uma lesão na panturrilha esquerda em 21 de fevereiro, contra o Eintracht Frankfurt, mas precisou ser substituído no intervalo por Jonas Urbig devido a uma recorrência da lesão.

Urbig sofreu uma concussão na terça-feira após uma forte pancada na cabeça desferida pelo atacante da Atalanta, Nikola Krstovic, durante o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões (vitória do Bayern por 6 a 1)

Antes da viagem a Leverkusen, o técnico do Bayern, Vincent Kompany, havia indicado que Manuel Neuer deveria retornar após a pausa para os jogos das seleções no final de março, enquanto a liberação para treinar de Jonas Urbig dependeria de uma avaliação médica.

Kompany tem poucas opções para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira: Jannis Bärtl, de 19 anos, segundo goleiro do time B na quarta divisão do futebol alemão, ou Leonard Prescott, de 16 anos, goleiro titular do time sub-19.

O sexto goleiro do Bayern inscrito na Liga dos Campeões, Leon Klanac (de 19 anos), titular do time B, também está lesionado e afastado dos gramados desde o início de dezembro.

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