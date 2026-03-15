Bayern de Munique fica sem goleiros após lesão de Ulreich
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Após Manuel Neuer e Jonas Urbig, o terceiro goleiro do Bayern de Munique, Sven Ulreich, de 37 anos, também sofreu uma lesão, desta vez na coxa direita, anunciou o clube bávaro em um comunicado neste domingo (15).
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Ulreich jogou no sábado em Leverkusen pela primeira vez desde 21 de setembro de 2024. Sua atuação brilhante permitiu ao Bayern garantir um ponto no empate em 1 a 1, apesar de terminar a partida com nove jogadores contra onze.
O goleiro sentiu um desconforto no final do jogo e exames realizados neste domingo em Munique revelaram uma "ruptura muscular no músculo adutor da coxa direita".
O Bayern de Munique não especificou a duração da ausência do goleiro.
Os problemas para os campeões alemães no gol continuam. Na semana passada, Manuel Neuer retornou aos gramados contra o Borussia Mönchengladbach após sofrer uma lesão na panturrilha esquerda em 21 de fevereiro, contra o Eintracht Frankfurt, mas precisou ser substituído no intervalo por Jonas Urbig devido a uma recorrência da lesão.
Urbig sofreu uma concussão na terça-feira após uma forte pancada na cabeça desferida pelo atacante da Atalanta, Nikola Krstovic, durante o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões (vitória do Bayern por 6 a 1)
Antes da viagem a Leverkusen, o técnico do Bayern, Vincent Kompany, havia indicado que Manuel Neuer deveria retornar após a pausa para os jogos das seleções no final de março, enquanto a liberação para treinar de Jonas Urbig dependeria de uma avaliação médica.
Kompany tem poucas opções para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira: Jannis Bärtl, de 19 anos, segundo goleiro do time B na quarta divisão do futebol alemão, ou Leonard Prescott, de 16 anos, goleiro titular do time sub-19.
O sexto goleiro do Bayern inscrito na Liga dos Campeões, Leon Klanac (de 19 anos), titular do time B, também está lesionado e afastado dos gramados desde o início de dezembro.
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