Verstappen volta a criticar versão de 2026 da F1: "é uma piada"

O tetracampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, que vem tendo um início de temporada difícil com a equipe Red Bull, criticou duramente neste domingo (15) o novo regulamento que exige motores 50% elétricos.

Verstappen, conhecido por sua franqueza, vem criticando a edição de 2026 da F1 há semanas devido a suas novas regras referentes a motores, chassis e aerodinâmica dos carros.

Um dos objetivos dos organizadores da principal categoria do automobilismo é tornar as corridas mais emocionantes, favorecendo as ultrapassagens.

"É terrível. Se alguém gosta disso, então não entende realmente o que é o automobilismo", disse ele a repórteres no circuito de Xangai para o Grande Prêmio da China, a segunda corrida do Mundial de F1.

"Não é nada divertido. Estamos jogando 'Mario Kart', não é uma corrida", ironizou o piloto da equipe austríaca com a qual dominou o Mundial de 2021 a 2024.

Verstappen, que abandonou o Grande Prêmio da China neste domingo, já havia comparado os novos carros com seus motores híbridos 50/50 (elétricos e a combustão) neste inverno a uma "Fórmula E (elétrica) com esteroides" e ao videogame Mario Kart.

Após abandonar a prova na 46ª volta devido a problemas de refrigeração da unidade de potência, ele criticou duramente o fim de semana "particularmente ruim" e "muito complicado" na China, onde seu jovem companheiro de equipe francês, Isack Hadjar, também teve dificuldades.

As novas regras da corrida permitem que os pilotos acionem um botão de impulso para obter uma dose extra de potência da bateria e ultrapassar um rival que estejam perseguindo em menos de um segundo. No entanto, o risco é que a bateria se esgote imediatamente e eles sejam ultrapassados novamente logo em seguida.

"Às vezes você ultrapassa alguém usando o turbo, e aí a bateria acaba. Ele (um rival) te ultrapassa de volta... Para mim, isso é uma piada", criticou Verstappen, lamentando que o vencedor em Xangai — o jovem italiano Kimi Antonelli — e seu companheiro de equipe britânico na Mercedes, George Russell (que terminou em segundo), tenham uma vantagem de "vários comprimentos de carro" sobre seus concorrentes da Ferrari, Red Bull e McLaren.

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