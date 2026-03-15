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Djokovic desiste do Masters 1000 de Miami devido a lesão no ombro

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AFP
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Repórter
15/03/2026 16:59

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O tenista sérvio Novak Djokovic não participará do Masters 1000 de Miami, que começa na próxima semana, devido a uma lesão no ombro direito, anunciou a ATP neste domingo (15), citando informações do torneio. 

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O astro de 38 anos competiu nas últimas duas semanas no Masters 1000 de Indian Wells, onde foi eliminado nas oitavas de final na quarta-feira pelo atual campeão, o inglês Jack Draper. 

'Djoko', que tem controlado cuidadosamente suas participações no circuito nos últimos anos, também jogou o torneio de duplas de Indian Wells ao lado do grego Stefanos Tsitsipas, sendo eliminado na segunda rodada. 

O sérvio, que foi vice-campeão do Aberto da Austrália no início deste ano, venceu o torneio de Miami seis vezes, igualando o recorde do americano Andre Agassi. 

No ano passado, ele retornou ao torneio da Flórida, do qual não participava desde 2019, e chegou à final, perdendo para o jovem tcheco Jakub Mensik.

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gbv/raa/aam

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