Ashley Cole fará sua estreia como técnico no comando do Cesena, da 2ª divisão italiana

AFP
AFP
15/03/2026 16:59

O ex-jogador inglês Ashley Cole, que atuou por Arsenal e Chelsea, fará sua estreia como técnico no comando do Cesena, da Serie B italiana, anunciou o clube da segunda divisão neste domingo (15).

Cole, de 45 anos, que disputou 107 partidas pela seleção inglesa, assinou contrato até o final da temporada "com opção de prorrogação, sujeita ao cumprimento de determinadas condições", afirmou o Cesena. 

O objetivo do treinador será garantir a vaga da equipe nos playoffs de acesso à Serie A. 

O Cesena ocupa atualmente a 8ª posição na tabela, a última vaga para essa repescagem, apenas dois pontos à frente do Südtirol (9º colocado), no momento em que restam apenas oito rodadas para o fim do campeonato.

