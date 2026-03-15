Lyon empata com Le Havre (0-0) e chega a seu 4º jogo seguido sem vencer na Ligue 1

Apesar de ter jogado com superioridade numérica por mais de meia hora, o Lyon só conseguiu um empate sem gols neste domingo (15) na visita ao Le Havre, chegando assi a sua quarta partida consecutiva sem vitória na Ligue 1 e a sexta em todas as competições.

Apesar da expulsão de Stephan Zagadou por cometer uma falta dura no brasileiro Endrick (55'), o Lyon não conseguiu superar o time que atualmente está em 14º lugar na tabela e que vinha de três derrotas consecutivas no campeonato.

O Lyon do técnico português Paulo Fonseca permanece fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões, dois pontos atrás do Olympique de Marselha, mas está ameaçado por Monaco (5º) e Rennes (6º).

Com domínio na partida apesar de várias mudanças no time titular visando o jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa contra o Celta de Vigo, o Lyon foi frustrado por uma grande atuação de Mory Diaw no gol, que defendeu as tentativas de Endrick aos 11 e 41 minutos.

O Strasbourg, outra equipe com pretensões de disputar uma competição europeia, também decepcionou ao empatar em casa (0-0), sem conseguir marcar contra o Paris FC.

Para o time alsaciano, foi o terceiro empate consecutivo, o que o deixa em oitavo lugar, seis pontos atrás de Rennes e Monaco. O goleiro alemão Kevin Trapp foi o melhor jogador da equipe parisiense, que continua se distanciando da zona de rebaixamento.

Antoine Kombouaré, que assumiu o comando do PFC no final de fevereiro, continua somando pontos após o triunfo sobre o Nice (1-0) e o empate com o Lyon (1-1).

E em uma partida espetacular, o lanterna Metz sofreu mais uma decepção, ao perder por 4 a 3 em casa para o Toulouse, com um gol de Mario Sauer nos últimos instantes (90'+9).

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato francês e classificação:

Sexta-feira, 13 de março

Olympique de Marselha - Auxerre 1 - 0

Sábado, 14 de março

Lorient - Lens 2 - 1

Angers - Nice 0 - 2

Monaco - Brest 2 - 0

Domingo, 15 de março (horário de Brasília)

Strasbourg - Paris Football Club 0 - 0

Metz - Toulouse 3 - 4

Le Havre - Lyon 0 - 0

(16h45) Rennes - Lille

Quarta-feira, 22 de abril (horário de Brasília)

(21h00) PSG - Nantes

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 57 25 18 3 4 54 22 32

2. Lens 56 26 18 2 6 49 23 26

3. Olympique de Marselha 49 26 15 4 7 53 33 20

4. Lyon 47 26 14 5 7 40 27 13

5. Monaco 43 26 13 4 9 45 37 8

6. Rennes 43 25 12 7 6 42 35 7

7. Lille 41 25 12 5 8 38 32 6

8. Strasbourg 37 26 10 7 9 40 31 9

9. Lorient 37 26 9 10 7 37 40 -3

10. Brest 36 26 10 6 10 34 36 -2

11. Toulouse 34 26 9 7 10 37 32 5

12. Angers 32 26 9 5 12 23 32 -9

13. Paris Football Club 28 26 6 10 10 29 41 -12

14. Le Havre 27 26 6 9 11 20 32 -12

15. Nice 27 26 7 6 13 32 48 -16

16. Auxerre 19 26 4 7 15 19 36 -17

17. Nantes 17 25 4 5 16 22 42 -20

18. Metz 13 26 3 4 19 25 60 -35

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