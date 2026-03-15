Com 3 de Raphinha, Barça vence Sevilla (5-2) e volta a abrir 4 pontos na liderança

Com um hat-trick do atacante brasileiro Raphinha, o Barcelona, líder da LaLiga, goleou neste domingo (15) o Sevilla por 5 a 2, resultado dá um impulso ao time catalão antes do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Newcastle (1 a 1 no jogo de ida).

Graças aos 3 gols de Raphinha (9' de pênalti, 21' de pênalti e 51') e aos gols de Dani Olmo (38') e do português João Cancelo (60'), o clube catalão recuperou a vantagem de quatro pontos sobre o seu rival mais próximo, o Real Madrid, que no sábado havia derrotado o Elche por 4 a 1.

Pelo Sevilla de Matías Almeyda, o destaque foi Oso, que marcou pouco antes do intervalo (45'+3, 3 a 1) e deu a assistência nos acréscimos para o suíço Djibril Sow diminuir (90'+2).

Os sevilhanos permanecem na parte inferior da tabela com 31 pontos (14º lugar), cinco pontos à frente do Elche, o primeiro time na zona de rebaixamento.

Além do resultado, a grande notícia para o Barça foi o retorno do meio-campista Gavi, após seis meses afastado por lesão. O jovem entrou em campo aplaudido de pé para substituir o capitão Raphinha (82').

- "Foi muito duro", diz Gavi -

"Foi muito duro, muito mais difícil do que da última vez, para ser sincero. Passei por um período realmente complicado", disse o jogador de 21 anos à DAZN, se referindo à lesão que o afastou dos gramados por quase toda a temporada 2023/2024.

"Foi o processo mais doloroso, e tive mais dificuldade no dia a dia. Mas a sensação no Camp Nou, com os torcedores e meus companheiros de equipe, é única", acrescentou Gavi, usando a braçadeira de capitão, que Raphinha lhe passou durante a substituição.

Na quarta-feira, o time de Hansi Flick vai receber o Newcastle pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, após o empate em 1 a 1 no duelo de ida, no norte da Inglaterra.

Com essa partida em mente, o técnico alemão Hansi Flick poupou Lamine Yamal em um jogo que rapidamente se complicou para o Sevilla após a marcação de dois pênaltis. O primeiro foi por falta de Sow em Cancelo dentro da área, e o segundo por toque de mão de José Ángel Carmona.

Raphinha converteu as duas penalidades, mandando suas cobranças para o fundo da rede, sem chances para o goleiro Odysseas Vlachodimos.

Antes do intervalo, Olmo aproveitou um rebote após um cruzamento de Marc Bernal para fazer 3 a 0 e Oso diminuiu após um bom cruzamento de Juanlu Sánchez.

- Cancelo fecha a goleada -

Mas, no segundo tempo, Raphinha completou seu hat-trick e, em seguida, Cancelo, em uma amostra de seu talento ofensivo, ampliou a vantagem do Barcelona, praticamente garantindo a vitória.

Nos acréscimos, com os jogadores do Barça já pensando na próxima partida contra o Newcastle, Sow aproveitou um cruzamento de Oso para diminuir para 5 a 2.

O jogo deste domingo, válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, também foi disputado em meio à eleição para escolher o novo presidente do clube catalão, com o atual presidente Joan Laporta e seu rival Victor Font como candidatos. O resultado será conhecido ainda neste domingo.

Horas antes, o Mallorca (16º) saiu da zona de rebaixamento após vencer o Espanyol (7º) por 2 a 1.

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Espanhol:

Sexta-feira, 13 de março

Alavés - Villarreal 1 - 1

Sábado, 14 de março

Girona - Athletic Bilbao 3 - 0

Atlético de Madrid - Getafe 1 - 0

Real Oviedo - Valencia 1 - 0

Real Madrid - Elche 4 - 1

Domingo, 15 de março (horário de Brasília)

Mallorca - Espanyol 2 - 1

Barcelona - Sevilla 5 - 2

(14h30) Betis - Celta Vigo

(17h00) Real Sociedad - Osasuna

Segunda-feira, 16 de março (horário de Brasília)

(17h00) Rayo Vallecano - Levante

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 70 28 23 1 4 77 28 49

2. Real Madrid 66 28 21 3 4 60 24 36

3. Atlético de Madrid 57 28 17 6 5 47 25 22

4. Villarreal 55 28 17 4 7 51 33 18

5. Betis 43 27 11 10 6 42 34 8

6. Celta Vigo 40 27 10 10 7 37 30 7

7. Espanyol 37 28 10 7 11 35 42 -7

8. Real Sociedad 35 27 9 8 10 40 41 -1

9. Getafe 35 28 10 5 13 23 30 -7

10. Athletic Bilbao 35 28 10 5 13 30 40 -10

11. Osasuna 34 27 9 7 11 32 32 0

12. Girona 34 28 8 10 10 31 43 -12

13. Valencia 32 28 8 8 12 30 42 -12

14. Sevilla 31 28 8 7 13 37 47 -10

15. Rayo Vallecano 31 27 7 10 10 27 33 -6

16. Mallorca 28 28 7 7 14 33 45 -12

17. Alavés 28 28 7 7 14 26 38 -12

18. Elche 26 28 5 11 12 36 45 -9

19. Levante 22 27 5 7 15 29 45 -16

20. Real Oviedo 21 28 4 9 15 18 44 -26

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