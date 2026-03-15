Com 3 de Raphinha, Barça vence Sevilla (5-2) e volta a abrir 4 pontos na liderança
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Com um hat-trick do atacante brasileiro Raphinha, o Barcelona, líder da LaLiga, goleou neste domingo (15) o Sevilla por 5 a 2, resultado dá um impulso ao time catalão antes do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Newcastle (1 a 1 no jogo de ida).
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Graças aos 3 gols de Raphinha (9' de pênalti, 21' de pênalti e 51') e aos gols de Dani Olmo (38') e do português João Cancelo (60'), o clube catalão recuperou a vantagem de quatro pontos sobre o seu rival mais próximo, o Real Madrid, que no sábado havia derrotado o Elche por 4 a 1.
Pelo Sevilla de Matías Almeyda, o destaque foi Oso, que marcou pouco antes do intervalo (45'+3, 3 a 1) e deu a assistência nos acréscimos para o suíço Djibril Sow diminuir (90'+2).
Os sevilhanos permanecem na parte inferior da tabela com 31 pontos (14º lugar), cinco pontos à frente do Elche, o primeiro time na zona de rebaixamento.
Além do resultado, a grande notícia para o Barça foi o retorno do meio-campista Gavi, após seis meses afastado por lesão. O jovem entrou em campo aplaudido de pé para substituir o capitão Raphinha (82').
- "Foi muito duro", diz Gavi -
"Foi muito duro, muito mais difícil do que da última vez, para ser sincero. Passei por um período realmente complicado", disse o jogador de 21 anos à DAZN, se referindo à lesão que o afastou dos gramados por quase toda a temporada 2023/2024.
"Foi o processo mais doloroso, e tive mais dificuldade no dia a dia. Mas a sensação no Camp Nou, com os torcedores e meus companheiros de equipe, é única", acrescentou Gavi, usando a braçadeira de capitão, que Raphinha lhe passou durante a substituição.
Na quarta-feira, o time de Hansi Flick vai receber o Newcastle pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, após o empate em 1 a 1 no duelo de ida, no norte da Inglaterra.
Com essa partida em mente, o técnico alemão Hansi Flick poupou Lamine Yamal em um jogo que rapidamente se complicou para o Sevilla após a marcação de dois pênaltis. O primeiro foi por falta de Sow em Cancelo dentro da área, e o segundo por toque de mão de José Ángel Carmona.
Raphinha converteu as duas penalidades, mandando suas cobranças para o fundo da rede, sem chances para o goleiro Odysseas Vlachodimos.
Antes do intervalo, Olmo aproveitou um rebote após um cruzamento de Marc Bernal para fazer 3 a 0 e Oso diminuiu após um bom cruzamento de Juanlu Sánchez.
- Cancelo fecha a goleada -
Mas, no segundo tempo, Raphinha completou seu hat-trick e, em seguida, Cancelo, em uma amostra de seu talento ofensivo, ampliou a vantagem do Barcelona, praticamente garantindo a vitória.
Nos acréscimos, com os jogadores do Barça já pensando na próxima partida contra o Newcastle, Sow aproveitou um cruzamento de Oso para diminuir para 5 a 2.
O jogo deste domingo, válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, também foi disputado em meio à eleição para escolher o novo presidente do clube catalão, com o atual presidente Joan Laporta e seu rival Victor Font como candidatos. O resultado será conhecido ainda neste domingo.
Horas antes, o Mallorca (16º) saiu da zona de rebaixamento após vencer o Espanyol (7º) por 2 a 1.
--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Espanhol:
Sexta-feira, 13 de março
Alavés - Villarreal 1 - 1
Sábado, 14 de março
Girona - Athletic Bilbao 3 - 0
Atlético de Madrid - Getafe 1 - 0
Real Oviedo - Valencia 1 - 0
Real Madrid - Elche 4 - 1
Domingo, 15 de março (horário de Brasília)
Mallorca - Espanyol 2 - 1
Barcelona - Sevilla 5 - 2
(14h30) Betis - Celta Vigo
(17h00) Real Sociedad - Osasuna
Segunda-feira, 16 de março (horário de Brasília)
(17h00) Rayo Vallecano - Levante
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Barcelona 70 28 23 1 4 77 28 49
2. Real Madrid 66 28 21 3 4 60 24 36
3. Atlético de Madrid 57 28 17 6 5 47 25 22
4. Villarreal 55 28 17 4 7 51 33 18
5. Betis 43 27 11 10 6 42 34 8
6. Celta Vigo 40 27 10 10 7 37 30 7
7. Espanyol 37 28 10 7 11 35 42 -7
8. Real Sociedad 35 27 9 8 10 40 41 -1
9. Getafe 35 28 10 5 13 23 30 -7
10. Athletic Bilbao 35 28 10 5 13 30 40 -10
11. Osasuna 34 27 9 7 11 32 32 0
12. Girona 34 28 8 10 10 31 43 -12
13. Valencia 32 28 8 8 12 30 42 -12
14. Sevilla 31 28 8 7 13 37 47 -10
15. Rayo Vallecano 31 27 7 10 10 27 33 -6
16. Mallorca 28 28 7 7 14 33 45 -12
17. Alavés 28 28 7 7 14 26 38 -12
18. Elche 26 28 5 11 12 36 45 -9
19. Levante 22 27 5 7 15 29 45 -16
20. Real Oviedo 21 28 4 9 15 18 44 -26
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