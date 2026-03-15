Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel anuncia reabertura parcial da passagem de Rafah, em Gaza, para quarta-feira

Publicidade
Carregando...
AFP
AFP
AFP
AFP
Repórter
15/03/2026 15:49

compartilhe

SIGA

Israel anunciou, neste domingo (15), a reabertura parcial da passagem de fronteira de Rafah, que conecta Gaza ao Egito, programada para quarta-feira (18), após o fechamento imposto em 28 de fevereiro, no início da guerra contra o Irã. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A passagem de fronteira de Rafah será reaberta ao tráfego em ambas as direções a partir da próxima quarta-feira, unicamente para a circulação limitada de pessoas", declarou no domingo o COGAT — agência vinculada ao Ministério da Defesa israelense, responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos ocupados. 

Essa passagem — a única rota que conecta Gaza ao mundo exterior e que não passa por Israel — havia sido reaberta para a circulação de pessoas em 2 de fevereiro, quase dois anos depois de as forças israelenses terem assumido o controle do local durante a guerra contra o movimento islamista palestino Hamas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

glp/jd/smw/an/jvb/aa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay