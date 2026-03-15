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Mbappé volta aos treinos do Real Madrid antes da visita ao Manchester City

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Repórter
15/03/2026 15:13

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O atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, afastado dos gramados desde o final de fevereiro devido a uma entorse no joelho esquerdo, voltou a treinar com o elenco do time 'merengue' neste domingo (15). 

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O retorno do astro francês acontece apenas um dia após a vitória de sua equipe por 4 a 1 sobre o Elche e dois dias antes da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City. 

Como seu treinador, Álvaro Arbeloa, havia anunciado no dia anterior em coletiva de imprensa, Mbappé — que aparece em diversas fotos e vídeos divulgados pelo clube — treinou normalmente ao lado de seus companheiros. 

O artilheiro do Real Madrid nesta temporada, com 38 gols em 33 jogos em todas as competições, pode ser relacionado para o confronto contra o City no Etihad Stadium, onde o time espanhol tentará defender a vantagem de 3 a 0 conquistada no Bernabéu.

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ati/lle/iga/dam/aam

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