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Irã 'não vê nenhuma razão' para negociar' com os Estados Unidos (chanceler)

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Repórter
15/03/2026 12:05

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O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que seu país não está interessado em conversar com os Estados Unidos, ao rebater as declarações do presidente americano, Donald Trump, de que Teerã quer um acordo para pôr fim à guerra. 

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"Somos suficientemente estáveis e fortes. Só estamos defendendo nosso povo", declarou Araghchi ao programa "Face The Nation", da CBS, em entrevista transmitida neste domingo (15).

"Não vemos nenhuma razão pela qual devemos falar com os americanos, porque já estávamos conversando com eles quando decidiram nos atacar", acrescentou.

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bgs/md/dga/vel/mvv

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