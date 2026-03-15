Hospital de Gaza informa que bombardeio israelense deixou oito policiais mortos

AFP
AFP
15/03/2026 11:41

Um hospital de Gaza informou que recebeu os corpos de oito pessoas, mortas neste domingo(15) em um ataque israelense contra um veículo policial no centro do território. 

“Chegaram oito mártires como consequência do ataque contra um veículo policial na localidade de Zawaida, no centro da Faixa de Gaza”, indicou em um comunicado o Hospital Al-Aqsa. 

O Ministério do Interior de Gaza, sob autoridade do movimento islamista palestino Hamas, confirmou o balanço e afirmou que todos os mortos eram policiais, entre eles o chefe de polícia da província central, o coronel Iyad Abu Yousef.

