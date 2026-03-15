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Forças israelenses matam duas crianças e seus pais na Cisjordânia

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Repórter
15/03/2026 11:08

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O Ministério da Saúde palestino afirmou que soldados israelenses mataram um casal e seus dois filhos neste domingo(15) no norte da Cisjordânia ocupada. 

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O Crescente Vermelho Palestino indicou que suas equipes recuperaram os corpos de dois adultos e duas crianças de um veículo atacado a tiros pelas forças israelenses na localidade de Tammun. 

O Ministério da Saúde palestino, sediado em Ramallah, disse em um comunicado que “quatro mártires de uma família chegaram ao Hospital Público Turco em Tubas, depois que o exército de ocupação atirou contra eles em Tammun”. 

Informou que o hospital recebeu os corpos do homem, de 37 anos, da mulher, de 35, e das duas crianças, de cinco e sete anos, todos com ferimentos de bala. 

A agência palestina WAFA noticiou que os outros dois filhos do casal, de oito e 11 anos, ficaram feridos por estilhaços quando as forças israelenses atiraram contra seu veículo neste domingo. 

O exército e a polícia israelenses afirmaram que os fatos ocorreram durante uma operação para “prender suspeitos de envolvimento em atividades terroristas contra as forças de segurança”. 

Segundo autoridades palestinas e a ONU, nos últimos dias houve um aumento dos ataques fatais na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967. 

Os atentados têm sido atribuídos principalmente a colonos israelenses e mataram pelo menos seis palestinos desde o início de março.

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bur-ceg/mas-mmy/pc/jc

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