Forças israelenses matam duas crianças e seus pais na Cisjordânia

O Ministério da Saúde palestino afirmou que soldados israelenses mataram um casal e seus dois filhos neste domingo(15) no norte da Cisjordânia ocupada.

O Crescente Vermelho Palestino indicou que suas equipes recuperaram os corpos de dois adultos e duas crianças de um veículo atacado a tiros pelas forças israelenses na localidade de Tammun.

O Ministério da Saúde palestino, sediado em Ramallah, disse em um comunicado que “quatro mártires de uma família chegaram ao Hospital Público Turco em Tubas, depois que o exército de ocupação atirou contra eles em Tammun”.

Informou que o hospital recebeu os corpos do homem, de 37 anos, da mulher, de 35, e das duas crianças, de cinco e sete anos, todos com ferimentos de bala.

A agência palestina WAFA noticiou que os outros dois filhos do casal, de oito e 11 anos, ficaram feridos por estilhaços quando as forças israelenses atiraram contra seu veículo neste domingo.

O exército e a polícia israelenses afirmaram que os fatos ocorreram durante uma operação para “prender suspeitos de envolvimento em atividades terroristas contra as forças de segurança”.

Segundo autoridades palestinas e a ONU, nos últimos dias houve um aumento dos ataques fatais na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.

Os atentados têm sido atribuídos principalmente a colonos israelenses e mataram pelo menos seis palestinos desde o início de março.

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