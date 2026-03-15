Uefa anuncia cancelamento da Finalíssima entre Argentina e Espanha

A Uefa anunciou o cancelamento da Finalíssima entre Argentina e Espanha devido à impossibilidade de encontrar uma sede alternativa a Doha, onde o jogo estava marcado para 27 de março, mas foi suspenso devido à guerra no Oriente Médio, informou a confederação europeia neste domingo (15).

"Com a firme determinação de salvar este importante encontro, e apesar das compreensíveis dificuldades de realocar um jogo de tamanha importância num prazo extremamente curto, a Uefa explorou outras alternativas viáveis, mas cada uma delas acabou por ser considerada inaceitável pela Associação de Futebol da Argentina", declarou a Uefa em seu comunicado à imprensa.

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