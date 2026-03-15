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Terremoto de magnitude 5,3 sacode El Salvador, Honduras e Nicarágua

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AFP
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Repórter
15/03/2026 09:35

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Um terremoto de magnitude 5,3, com epicentro em águas do Pacífico, sacudiu neste sábado várias localidades de El Salvador, Honduras e Nicarágua, sem que tenham sido registradas, até o momento, vítimas ou danos, informaram os serviços sismológicos. 

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O tremor foi registrado às 23h, hora local (2h00 de domingo em Brasília), em frente à costa de El Salvador, a uma profundidade de 55,9 km e a 67,7 km ao nordeste do povoado salvadorenho de Chirilagua, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). 

A direção-geral da Defesa Civil de El Salvador indicou no X que “realiza (um) monitoramento preventivo após o tremor percebido”, embora até o momento não haja registro de vítimas ou danos. 

O Ministério do Meio Ambiente salvadorenho, que descartou risco de tsunami, informou na mesma rede que o tremor também foi sentido em localidades de Honduras e Nicarágua, onde as autoridades não relataram pessoas afetadas. 

A América Central é afetada por movimentos telúricos devido à convergência das placas tectônicas do Caribe e de Cocos na região do Oceano Pacífico.

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bur/hma/mas/jc

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