Kimi Antonelli (Mercedes), de 19 anos, vence GP da China de F1

O piloto italiano Kimi Antonelli, de 19 anos (Mercedes), conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 no Grande Prêmio da China, neste domingo (15), à frente de seu companheiro de equipe George Russell e de Lewis Hamilton, que subiu ao pódio pela primeira vez desde que se juntou à Ferrari.

Antonelli, que no sábado se tornou o piloto mais jovem a conquistar a pole position na história da Fórmula 1, fechou um fim de semana perfeito em um dia em que os dois carros da McLaren não conseguiram largar devido a problemas técnicos. O mesmo aconteceu com o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi.

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