Vietnamitas votam em eleições legislativas com pouco entusiasmo

Os eleitores vietnamitas começaram a votar neste domingo (15, sábado no Brasil) para eleger os membros da Assembleia Nacional, em meio a um certo grau de apatia, visto que o Legislativo do país é responsável por ratificar as decisões do Partido Comunista governante.

Dos 864 candidatos que disputam as 500 cadeiras parlamentares, apenas 65 não são membros do sistema de partido único do país.

A maioria das seções eleitorais tem previsão de fechar às 19h00 (09h00 de Brasília), e os resultados não serão conhecidos por pelo menos uma semana.

Nas ruas da capital Hanói, bandeiras patrióticas vermelhas e amarelas tremulam em postes de luz e semáforos, celebrando o "feriado nacional" de um povo que vota "com entusiasmo".

Mas em um país onde todas as decisões importantes são tomadas no topo da pirâmide comunista, muitos vietnamitas encaram as eleições com certa frieza.

"Não voto porque não acho que minha voz faça diferença", confessou Phuong Ang, funcionária administrativa na cidade costeira de Da Nang, na região central do país. Ela afirma que muitos de seus conhecidos compartilham dessa opinião.

"As pessoas acabam aceitando quem for eleito, não importa o que aconteça, porque é assim que o sistema funciona", acrescentou a jovem de 25 anos.

Com uma população de 100 milhões de habitantes, o Vietnã é uma potência econômica regional, com um crescimento de 8% em 2025, e um Estado autoritário de partido único onde dissidentes são frequentemente presos.

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