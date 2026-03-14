Alcaraz perde para Medvedev nas semis de Indian Wells, sua 1ª derrota do ano

Após uma sequência de 16 vitórias consecutivas, o espanhol Carlos Alcaraz sofreu sua primeira derrota do ano neste sábado (14), na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, diante do russo Daniil Medvedev.

Alcaraz, número um do mundo, desperdiçou dois break points, e não conseguiu fechar o segundo set perdendo para Medvedev (11º do ranking) por 6-3 e 7-6 (7/3) sob o calor escaldante do deserto californiano.

O russo, que se vingou das derrotas nas finais de 2023 e 2024, disputará seu primeiro título em Indian Wells no domingo contra o italiano Jannik Sinner.

"Estou muito feliz por ter vencido alguém tão forte quanto ele, é uma ótima sensação", disse Medvedev após o triunfo.

De volta à sua melhor forma depois de um desastroso 2025, Medvedev usou seu saque potente para dominar um Alcaraz apático, visivelmente afetado pelas temperaturas acima de 30ºC.

O espanhol de 22 anos chegou a esta partida em excelente momento, tendo alcançado a final em 12 dos seus 13 torneios anteriores.

A derrota para Medvedev, contra quem tinha um retrospecto de 6-2, marcou o fim de várias sequências impressionantes.

Uma delas foi vencer 16 partidas desde o início do ano, o que lhe garantiu o tão aguardado primeiro título do Aberto da Austrália, o que fez com que se tornasse jogador mais jovem a completar o Grand Slam, além de conquistar outro título no ATP 500 de Doha.

Em quadras duras ao ar livre, ele acumulou 34 vitórias consecutivas, a terceira melhor sequência na Era Open, atrás apenas de Jimmy Connors (55) e Federer (46).

Nenhuma dessas credenciais foi suficiente contra um Medvedev inspirado, o jogador com o maior número de vitórias no circuito neste ano, com 18.

O moscovita reencontrou o melhor do seu repertório, exibindo um saque dominante e a capacidade de devolver bolas de qualquer lugar da quadra.

Alcaraz assistiu ao russo vencer a maioria dos pontos que normalmente lhe são favoráveis.

Medvedev, de 30 anos, converteu seu único break point para fechar o primeiro set.

Na segunda parcial, foi o primeiro a ter o saque quebrado, mas depois de ficar numa desvantagem de 3-1, recuperou a quebra imediatamente.

Encorajado pela torcida na quadra central, Alcaraz continuou pressionando, abrindo 5-4 e obtendo dois match points, mas Medvedev novamente os salvou com seu saque.

O domínio do russo ficou evidente no tiebreak, onde chegou a ter uma vantagem de 6-1.

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