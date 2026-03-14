ONG confirma libertação de 14 manifestantes do 11J em Cuba
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A ONG Cubalex, sediada em Miami, confirmou que, até a tarde deste sábado (14), 14 manifestantes dos históricos protestos de 11 de julho de 2021 foram libertados em Cuba.
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Essas libertações fazem parte da soltura de 51 presos anunciada na quinta-feira pelo governo cubano, após acordos com o Vaticano, em meio à escalada das tensões entre Washington e Havana.
As primeiras libertações ocorreram na sexta-feira, depois que o governo cubano confirmou estar em negociações com os Estados Unidos para buscar "soluções por meio do diálogo para as diferenças bilaterais".
A ONG indicou que "verificou a libertação de pelo menos 14 presos políticos dos protestos de 11J" até as 19h00, horário local (20h00 em Brasília).
Por outro lado, segundo a organização de direitos humanos Justicia11J, que divulga informações sobre prisões desde os protestos de 2021, havia, até sexta-feira, "pelo menos 760 presos políticos" em Cuba, incluindo 358 que participaram dos protestos de 11 de julho.
A última mediação da Igreja Católica data de 2025.
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