ONG confirma libertação de 14 manifestantes do 11J em Cuba

A ONG Cubalex, sediada em Miami, confirmou que, até a tarde deste sábado (14), 14 manifestantes dos históricos protestos de 11 de julho de 2021 foram libertados em Cuba.

Essas libertações fazem parte da soltura de 51 presos anunciada na quinta-feira pelo governo cubano, após acordos com o Vaticano, em meio à escalada das tensões entre Washington e Havana.

As primeiras libertações ocorreram na sexta-feira, depois que o governo cubano confirmou estar em negociações com os Estados Unidos para buscar "soluções por meio do diálogo para as diferenças bilaterais".

A ONG indicou que "verificou a libertação de pelo menos 14 presos políticos dos protestos de 11J" até as 19h00, horário local (20h00 em Brasília).

Por outro lado, segundo a organização de direitos humanos Justicia11J, que divulga informações sobre prisões desde os protestos de 2021, havia, até sexta-feira, "pelo menos 760 presos políticos" em Cuba, incluindo 358 que participaram dos protestos de 11 de julho.

A última mediação da Igreja Católica data de 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lis/jb/cjc/aa