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Iraque viajará ao México para disputar partida de repescagem para a Copa do Mundo

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Repórter
14/03/2026 21:29

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A seleção de futebol do Iraque viajará para o México para disputar a repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, apesar das dificuldades de viagem causadas pela guerra no Oriente Médio, confirmou neste sábado (14) o presidente da Federação Iraquiana de Futebol, Adnan Dirjal.

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"A seleção partirá para o México no final da semana em um avião particular e conseguimos entrar em contato com alguns dos clubes onde nossos jogadores profissionais atuam para que eles possam se juntar à equipe antes da data marcada para a partida, 31 de março, em Monterrey", afirmou ele em uma publicação no Facebook. 

O Iraque enfrentará o vencedor da partida entre Bolívia e Suriname, também em Monterrey, cinco dias antes, por uma vaga na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. 

O vencedor desse jogo se juntará ao Grupo I da Copa do Mundo, ao lado de França, Senegal e Noruega.

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bur-cyj/roc/ma/cjc/ad/aa

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