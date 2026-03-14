Ataque de 'bandidos' na Nigéria deixa 20 mortos

Um grupo de homens armados matou 20 pessoas e roubou gado de uma aldeia no centro da Nigéria, em um ataque atribuído a "bandidos", informou uma organização de fomento neste sábado (14).

Grupos armados, que os moradores locais chamam de "bandidos", realizam sequestros em massa para obter resgate e saqueiam aldeias na Nigéria.

O ataque mais recente ocorreu na sexta-feira no estado de Plateau, na região central do país, informou a Associação de Desenvolvimento de Kanam (Kada) em um comunicado, quando homens armados emboscaram soldados em uma patrulha de rotina.

"Na infeliz troca de tiros que se seguiu à emboscada, nosso país perdeu bravos defensores", disse a Kada. A organização afirmou que 12 membros das forças de segurança e oito outras pessoas que se juntaram a eles para proteger suas comunidades morreram.

O grupo armado então atacou outra aldeia próxima, onde roubou gado.

O país mais populoso da África também enfrenta uma insurgência há mais de uma década, com tentativas do exército nigeriano de combater o ressurgimento da violência islamista radical.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-fvl/ceg/cjc/mas/aa