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Ataque de 'bandidos' na Nigéria deixa 20 mortos

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AFP
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Repórter
14/03/2026 21:17

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Um grupo de homens armados matou 20 pessoas e roubou gado de uma aldeia no centro da Nigéria, em um ataque atribuído a "bandidos", informou uma organização de fomento neste sábado (14).

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Grupos armados, que os moradores locais chamam de "bandidos", realizam sequestros em massa para obter resgate e saqueiam aldeias na Nigéria. 

O ataque mais recente ocorreu na sexta-feira no estado de Plateau, na região central do país, informou a Associação de Desenvolvimento de Kanam (Kada) em um comunicado, quando homens armados emboscaram soldados em uma patrulha de rotina. 

"Na infeliz troca de tiros que se seguiu à emboscada, nosso país perdeu bravos defensores", disse a Kada. A organização afirmou que 12 membros das forças de segurança e oito outras pessoas que se juntaram a eles para proteger suas comunidades morreram. 

O grupo armado então atacou outra aldeia próxima, onde roubou gado. 

O país mais populoso da África também enfrenta uma insurgência há mais de uma década, com tentativas do exército nigeriano de combater o ressurgimento da violência islamista radical.

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str-fvl/ceg/cjc/mas/aa

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